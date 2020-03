No Amazonas, 12 pessoas são presas por tráfico de drogas, furto e estupro

Redação AM POST*

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 12 pessoas e apreendeu um adolescente em Manaus e no interior do estado, entre a manhã de ontem (03/03) e a madrugada desta quarta-feira (04/03). Os registros de crimes de tráfico de drogas, furto e estupro ocorreram em 11 bairros da capital e em três municípios.

Um suspeito de estuprar a própria filha, de 14 anos, foi preso na rua Luiz Nogueira, no bairro Santa Etelvina, zona norte, por militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A vítima era abusada desde os 8 anos de idade.

No bairro Educandos, na rua São Francisco, zona sul, um homem de 26 anos foi preso por policiais da 2ª Cicom por tráfico de drogas. Flagrado com 189 porções de entorpecentes, ele foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em patrulhamento no bairro Colônia Antônio Aleixo, no beco Beira Rio, zona leste, policiais da 28ª Cicom prenderam um homem de 19 anos. Com ele foram apreendidos uma porção de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 65 em espécie.

Interior

No interior do Amazonas, quatro pessoas foram presas pelos crimes de tentativa de homicídio, desacato e roubo. As prisões ocorreram nos municípios de Juruá, Maués e Tefé. Entre eles, Sanderley Marques de Souza, foragido da unidade prisional do município de Uariní (distante 565 quilômetros da capital), foi recapturado pelos militares do município de Tefé (distante 523 quilômetros da capital). Sanderley cumpria pena pelo crime de roubo e foi encaminhado à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).