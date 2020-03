No Amazonas, cantora de banda de forró é baleada durante apresentação e morre

Redação AM POST*

Uma bala perdida atingiu e matou a cantora Yara Castelo Branco, 29 anos, vocalista de uma banda de forró chamada ‘Forró dos 3’, durante apresentação na noite desta sexta-feira (13) em um bar no município de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros em linha reta de Manaus). Seis pessoas ficaram feridas.

O tiroteio foi realizado por dois homens que entraram no estabelecimento e atiraram contra o público, conforme informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). A motivação ainda é desconhecida.

Ainda segundo a PM, a dupla fugiu do local após o crime em uma motocicleta de modelo e placa ainda não identificados.

Todas as vítimas do tiroteio, inclusive a cantora, foram levadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Tabatinga, no entanto, ela não resistiu e morreu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.