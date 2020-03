Número de denúncias por descumprimento de decreto contra coronavírus já chega a 1.190

Redação AM POST*

Em seis dias de fiscalizações, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) já recebeu 1.190 denúncias sobre o descumprimento do decreto do governador Wilson Lima de suspensão do funcionamento de bares, igrejas e outros estabelecimentos por 15 dias. No último sábado (21/03), o Governo do Amazonas tem intensificado as medidas preventivas para o enfrentamento ao Covid-19.

Os bares continuam somando o maior número de denúncias. Foram 323 até a manhã desta quinta-feira (26/03), seguidos dos estabelecimentos comerciais (295) e das igrejas (126). Nas denúncias anônimas feitas ao 190 também aparecem feiras, campos de futebol, aglomerações em via pública, aglomeração ou festas em residência e academias. Destas denúncias, 190 locais indicados foram encontrados fechados pelos policiais militares.

Desde o último sábado (21/03), sob a coordenação do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, e do comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel PM Ayrton Norte, os policiais estão nas ruas para garantir o cumprimento da determinação do governador.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), já são 54 casos confirmados no Amazonas, com 49 em isolamento domiciliar.

Suspensão

O Decreto nº 42.099 prevê a suspensão do funcionamento de todos os restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e similares, exceto os que funcionam no interior de hotéis e pousadas em atendimento aos hóspedes.

Também está suspenso o funcionamento de boates, casas de shows, casas de eventos e recepções, salões de festas, parques de diversão, circos, igrejas, templos religiosos e lojas maçônicas.

Outro decreto, de nº 42.101, do dia 23 deste mês, determina o fechamento de estabelecimentos comerciais, com exceção de serviços essenciais como supermercados, padarias, açougues e farmácias. Também está suspenso o funcionamento de clínicas e consultórios médicos, odontológicos e veterinários, com exceção de atendimentos de urgência e emergência.

Denúncias

As denúncias de locais que continuarem descumprindo o decreto podem ser feitas por meio do 190.