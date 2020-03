Omar Aziz testa negativo para o Covid-19

Redação AM POST

O senador Omar Aziz (PSD-AM) comunicou nesta sexta-feira (20) em suas redes sociais que testou negativo para o Covid-19 (coronavírus).

Além de Omar, o governador Wilson Lima (PSC), o senador Eduardo Braga (MDB) e o presidente da Aleam, deputado Josué Neto, também testaram negativo para o vírus.

Os políticos estão fazendo os testes após terem tido contato direto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está com a Covid-19 e esteve na quinta-feira (12) em Manaus, cumprindo agenda em reunião sobre a Zona Franca de Manaus (ZFM).