Redação AM POST

Acidente envolvendo dois ônibus na tarde deste domingo (22) gerou um leve congestionado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundos testemunhas que estão no local um dos coletivos bateu no meio do outro. Ainda não sabe o que motivou o acidente.

De acordo com um guarda de trânsito que está no local, não tiveram vítimas fatais.