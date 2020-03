Operação Catraca fiscaliza mais de 4,2 mil ônibus do transporte coletivo em Manaus

Redação AM POST

Mais de 4,2 mil ônibus do transporte coletivo foram abordados pela Polícia Militar, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020, em Manaus. Os números são da Operação Catraca, desencadeada como parte do trabalho de combate aos roubos ao transporte coletivo. A operação envolve policiais militares de todas as zonas da capital, com ações realizadas conforme levantamento de ocorrências.

As ações seguem determinação do secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte. De acordo com os dados do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), em média, 70 ônibus passam por fiscalização diária na capital. O trabalho envolve os veículos do transporte coletivo, os micro-ônibus e os ônibus de rotas que levam funcionários para empresas do Polo Industrial de Manaus.

Os números já são, aproximadamente, um quarto das ações realizadas em 2019, quando foram efetuadas cerca de 20 mil abordagens. Dentre as zonas, a que mais efetuou abordagens a coletivos foi a do Comando de Policiamento de Área Leste (CPA Leste), com 48% das abordagens realizadas.

“A Ação Catraca tem sido fundamental para a diminuição dos assaltos e aumento da sensação de segurança da população que utiliza os coletivos. O policiamento tem sido executado com base na filosofia de Polícia Comunitária, e a colaboração da população, por meio de denúncias, é importante”, assinala o tenente-coronel Cledemir Araújo.

Além de garantir a segurança da população, as operações Catraca na zona leste vêm interrompendo atos criminosos. “Alguns roubos a coletivo já foram frustrados, e criminosos presos com arma de fogo ou arma branca”, afirmou Araújo.

“No início do ano, um indivíduo foi preso por policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo roubo a um ônibus da linha 671, usando um simulacro, e na fuga ameaçou um mototaxista. Em outro caso, no mesmo mês, um infrator foi preso por policiais da 30ª Cicom, por roubo a um ônibus da linha 678, na avenida Autaz Mirim. Dois celulares foram recuperados”, relatou o comandante.

Para denúncias, a população pode ligar para o 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Em casos emergenciais, é imprescindível ligação para o 190. Outra orientação é o registro do Boletim de Ocorrência, pois ele subsidia a realização de operações pelas forças policiais.

* Com informações da Assessoria de Imprensa