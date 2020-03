Operação resulta na recuperação de nove motocicletas, em Nova Olinda do Norte

Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), sob a coordenação da delegada-geral Emília Ferraz e do delegado Aldeney Goes, com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte, deflagraram uma operação nesta quarta-feira (11/03), por volta das 8h, que resultou na recuperação de nove motocicletas, naquele município (distante 135 quilômetros em linha reta da capital).

Segundo o titular da Especializada, um homem de 24 anos, funcionário de uma empresa do ramo de venda de motos, passou a ser investigado, pois estava fraudando contratos, mediante a uso de documentos adulterados e financiando veículos que eram entregues a terceiros.

“O infrator na condição de vendedor, financiava veículos em nome de terceiros, que desconheciam essas ações, para assim entregar a motocicleta aos seus clientes e por meio disso, ganhar uma comissão no valor de R$ 1 mil. A quantia dos bens financiados gira em torno de R$ 300 mil e com a recuperação destes, será possível que a empresa quite junto aos bancos os veículos, evitando que as pessoas que tiveram seus nomes usados sejam prejudicadas”, explicou Goes.

Procedimentos – O jovem será indiciado pelo crime de estelionato e ao término dos procedimentos, por não estar em situação de flagrante, será liberado para responder ao processo.