‘PAC em Movimento’ leva emissão de documentação básica a Barcelos, a partir de quarta-feira (11/03)

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará com o projeto “PAC em Movimento”, de quarta-feira (11/03) a sexta-feira (13/03), no município de Barcelos (a 401 quilômetros de Manaus em linha reta). A população terá acesso aos seguintes serviços: emissão de 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG) e de 2ª via da Certidão de Nascimento.

Os trabalhos serão desenvolvidos a partir das 8h, na Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, no bairro São Francisco. Serão disponibilizadas, por dia, 100 senhas para emissão de 1ª via de RG; 100 para 2ª via; e 50 para 2ª via de certidões. Onze servidores da Sejusc participarão da ação em Barcelos. A expectativa é de 750 atendimentos no município.

Desde a estreia do “PAC em Movimento”, em fevereiro de 2019, será a primeira vez que ele passará por Barcelos. O projeto passou por Manaus e por vários municípios, como Autazes, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, Itacoatiara e Santo Antônio do Içá em mais de 100 ações itinerantes, atendendo mais de 53 mil pessoas.

De acordo com a secretária titular da Sejusc, Caroline Braz, o projeto é uma determinação do governador Wilson Lima em aproximar as secretarias estaduais das comunidades. “O ‘PAC em Movimento’ já é conhecido na capital pelas ações nos bairros. Estamos ampliando essa oferta para o interior, alcançando as áreas mais afastadas, pois sabemos da importância da documentação a quem vive nesses lugares”, destacou.

“Sabemos como é difícil o acesso da população interiorana aos documentos básicos, devido à distância. E a locomoção por meio dos rios também acaba tornando essa logística complexa. Temos muitas comunidades envolta das sedes, mas a distância é enorme. Por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira (município a 851 quilômetros de Manaus), existem comunidades que para se chegar são necessários dez dias de viagem com motor rabeta”, acrescentou.

Documentos necessários

Para solicitar a primeira via da identidade, é preciso apresentar a certidão de nascimento ou casamento originais, três fotos 3×4 e comprovante de endereço. Já para a segunda via, é necessário levar duas fotos 3×4, certidão de casamento ou nascimento originais e um comprovante de endereço.

Se o solicitante for menor de 18 anos, deve ir acompanhado dos pais, avós ou responsáveis legais. Para a emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento, deve-se apresentar uma cópia do documento ou da Carteira de Identidade (original).