Pastor é resgatado com amante de motel que alagou em Manaus

Redação AM POST*

A forte chuva caiu em Manaus na manhã desta segunda-feira (23) alagou o Eros Motel, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte da capital, e alguns casais que estavam utilizando quartos do estabelecimento tiveram que ser resgatados de bote pelo Corpo de Bombeiros.

O assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais e internautas afirmam que entre as pessoas resgatadas estava um pastor casado e sua amante, que seria a líder de louvor da igreja. O caso gerou memes nas redes sociais.

Segundo print de conversa divulgada entre pessoas que supostamente conhecem o pastor revela que a esposa dele teria descoberto o caso extraconjugal.

De acordo com Bombeiros do Batalhão Especial ninguém ficou ferido. A chuva causou estrago em vários estabelecimentos da capital.

Veja postagens:

DILÚVIO ERÓTICO: Pastor evangélico leva "líder de louvor" para "cantar no microfone" dentro do #ErosMotel em #Manaus – AM e casal fica preso causa de enchente. Foram resgatados de bote por bombeiros… https://t.co/xfZ1znH8ki pic.twitter.com/ozOoAxbjfl

O Brasil todo esta preocupado com a pandemia do corona, e em Manaus só queremos saber do caso do pastor que ficou preso no Eros Motel@manausmemess #erosmotel

— FIALHO com F de Fuleiro (@LucasFialhoDos1) March 23, 2020