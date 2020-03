Perfil da Secom do governo defende atos do dia 15 março

A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do governo Bolsonaro fixou uma publicação em sua conta do Twitter defendendo as manifestações do próximo dia 15. A publicação foi feita na noite desta terça-feira (10) e exalta o discurso do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos.

– As manifestações do dia 15 de março não são contra o Congresso, nem contra o Judiciário. São a favor do Brasil – declarou ele, na ocasião.

Desde a semana passada, o presidente tem feito convocação pública para o protesto, mesmo sob críticas dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do STF, Dias Toffoli. A expectativa é de que a manifestação ocorra em pelo menos 154 cidades, incluindo todas as capitais do país.

A visita do presidente @jairbolsonaro aos EUA incluiu um encontro com a comunidade brasileira que vive na Flórida. Em seu discurso, ele destacou a legitimidade das manifestações populares previstas para o dia 15 de março em todo o Brasil. pic.twitter.com/vcAe2m2Gi8 — SecomVc (@secomvc) March 10, 2020

O presidente e a equipe ministerial, no entanto, não confirmaram presença nos protestos.