PMs têm participação em série de crimes na invasão Monte Horebe, aponta investigação

Redação AM POST*

O envolvimento de policiais militares em diferentes tipos de crimes como assassinatos, tráfico de drogas, extorsão, grilagem e até proteção de milicianos e traficantes na invasão Monte Horebe, localizada na Zona Norte de Manaus foi apontado em investigações do Ministério Público e da Polícia Civil. As informações foram repassadas pela PC nesta quarta-feira (4).

“Existem diversos crimes apontados de coautoria. Desde extorsão, cobrar taxas indevidas de forma de propina para fingir que não tá vendo os crimes ambientais acontecendo, participação em milícias dando proteção à milicianos, traficantes de drogas, fingindo que não tá vendo a ação delituosa e também participando da compra e venda ilegal de terreno de grilagem, oriundos de grilagem”, disse o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Sinval Barroso.

De acordo com o diretor da DRCO, apesar de nunca ter sido divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), as prisões de policiais militares envolvidos com o crime organizado no Monte Horebe acontecem desde maio de 2019, quando foi deflagrada a operação cidade das trevas.

Segundo Sinval Barroso foi identificado um efetivo de agentes públicos envolvidos esquema que passava informações sobre as operações policiais, pessoas envolvidas na tropa especializada, entre outras coisas.

A investigação segue em segredo de Justiça e a Polícia Militar afirma em nota que está apurando o fato.