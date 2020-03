Podemos-AM impõe regras e inviabiliza alianças com PSC e PRTB

Redação AM POST

A Executiva Estadual do Podemos, presidida pelo deputado estadual de oposição ao governo do Estado, Wilker Barreto, emitiu comunicado para todos os afiliados e executivas municipais proibindo alianças com o Partido Social Cristão (PSC) e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). A decisão tem por objetivo garantir uma maior integridade e transparência para o Pleito 2020, uma vez que os partidos abrigam o Governador e o vice-governador do Amazonas.

Em face do cenário político atual, a medida adotada por meio da Resolução 01/2020 não vai permitir que nenhum candidato aos cargos majoritários e proporcionais recebam apoio dos partidos vetados pela sigla.

Na resolução, Wilker determinou que qualquer coligação deverá ser previamente autorizada pela Executiva Estadual. Atitude que contrarie o comunicado acarretará em sanções, como a inviabilização da candidatura.