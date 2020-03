Polícia Civil apreende 342 frascos de álcool liquido e em gel comercializados irregularmente, em Tabatinga

Redação AM POST*

Ao longo da manhã desta sexta-feira (20/03), a equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga, sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e da delegada Mary Anne Trovão, titular da unidade policial, aprendeu cerca de 342 frascos de álcool liquido e em gel, em cinco estabelecimentos comerciais do município. Com rotulagem irregular, os produtos estavam sendo comercializados com valores abusivos, chegando a ser vendidos por até R$ 50 a unidade.

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, a ação teve o apoio de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A equipe da DIP realizou os procedimentos de inspeção em mercados de Tabatinga (município distante 1.108 quilômetros em linha reta da capital), após receber denúncias anônimas, informando sobre os produtos que estavam sendo vendidos com valores abusivos, em plena pandemia do coronavírus.

“Durante as averiguações, encontramos as mercadorias sendo comercializadas com sobrepreços e com rotulagem irregular, sem informações de data de validade e da procedência. Além do mais, nós contatamos que os produtos eram contrabandeados e oriundos de países fronteiriços com o Estado. Diante disso, nós decidimos recolher todos os fracos de álcool liquido e em gel que apresentavam irregularidades”, explicou a titular da DIP.

Segundo a delegada, os proprietários dos estabelecimentos foram conduzidos à delegacia para serem ouvidos. Pelo fato do crime ser configurado como contrabando e descaminho, o material apreendido será encaminhado para a Polícia Federal (PF), que passará a investigar a ocorrência.