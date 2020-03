Polícia Civil realiza transferência de preso que estava foragido no município de Borba

Redação AM POST

Na manhã da última sexta-feira (28/02), por volta das 6h, policiais civis da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, sob a coordenação da escrivã de polícia Carla Vieira, gestora da unidade policial, realizaram a transferência do preso identificado como Emerson Lucena da Silva, 28, conhecido como “Chorão”, que estava foragido do sistema prisional de Autazes desde 2019. Ele foi recapturado no município de Borba, no dia 11 de janeiro de 2020, e desde então estava em cárcere naquela unidade policial.

Segundo a gestora, a ação contou com o apoio da equipe policial da 39ª DIP de Autazes (distante 113 quilômetros em linha reta da capital). Na ocasião da fuga, ele serrou as grades da cela onde estava preso, escapando para a cidade de Borba (a 151 quilômetros de distância em linha reta da capital).

“Chorão” estava foragido em Borba, onde cumprimos o mandado de recaptura dele no ano passado, após denúncias anônimas recebidas pela equipe de investigação da 74ª DIP. Ele tem vários processos por roubo, mas no momento em que fugiu, estava em cárcere respondendo pelos crimes de roubo e latrocínio”, explicou Carla Vieira.

Procedimentos – Emerson Lucena foi encaminhado para a unidade prisional de Autazes, onde voltará a cumprir pena em regime fechado pelos crimes de roubo e latrocínio.