Policiais encontram granadas e armas na mansão do ex-presidente dos Rodoviários

Redação AM POST*

Foram encontrados na mansão do ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários Givancir de Oliveira em Iranduba (município distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus) quatro pistolas, de calibres 40, 45, 380; dois revólveres, duas espingardas, de calibre 12, quatro granadas, dois lançadores de gás de pimenta e gás lacrimogêneo. Na manhã desta desta quinta-feira (5), policiais civis cumpriram ordem de busca e apreensão no local.

Givancir de Oliveira, está preso desde segunda-feira (2), suspeito de matar o jovem Bruno de Freitas Guimarães, 24 anos, e tentativa de homicídio contra a mulher trans, Tchelsy Freitas, no último final de semana naquele município.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) acatou o pedido de prisão temporária de Givancir Oliveira por um período de 30 dias com a argumentação de que ele poderia atrapalhar as investigações. Após ser preso em Iranduba ele foi transferido para Manaus para resguardar a sua integridade. A denúncia contra o ex-presidente dos rodoviários partiu de familiares das vítimas.

De acordo com o advogado de defesa, Silvio Costa, populares ameaçam constantemente atear fogo na mansão de Givancir de Oliveira.