Policiais seguem no segundo dia de reintegraÃ§Ã£o de posse no Monte Horebe

Redação AM POST

Forças policiais e órgãos do Governo do Amazonas seguem no segundo dia de reintegração de terra, na invasão Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus.

O objetivo da desocupação é liberar a área e acabar com a criminalidade que se aloja no local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM),a previsão é que o processo de reintegração dure cerca de 15 dias e mais de 300 casas já foram derrubadas.

O Governo do Amazonas já informou dar auxílio-moradia no valor de R$ 600 reais para os moradores do espaço.