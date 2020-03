Populares apedrejam e matam homem suspeito de assaltar ônibus em Manaus

Redação AM POST*

Um homem, não identificado, suspeito de assaltar um ônibus da linha 325 foi morto a pedradas por passageiros do coletivo na noite da última quarta-feira (4) na rua rua Caputira, bairro de Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, o ônibus foi invadido por uma dupla de assaltantes que após fazer arrastão no local tentou fugir, no entanto, um deles foi atingido pelas vítimas com uma pedrada, caiu, foi contido e morto pela população revoltada. O outro criminoso conseguiu fugir sem ser identificado.

Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas, mas não localizaram o assaltante que fugiu. O corpo do suspeito morto foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).