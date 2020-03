Portos de Manaus são fiscalizados para cumprimento de decreto governamental de prevenção ao Covid-19

Redação AM POST*

Policiais militares da Companhia de Policiamento Turístico (Politur) realizaram, na manhã desta quarta-feira (25/03), uma operação de fiscalização nas principais empresas de turismo que atuam na Balsa Amarela, na Manaus Moderna, no Porto de São Raimundo e na Marina do Davi, localizado na Ponta Negra.

A medida teve foco no transporte de turistas, em cumprimento aos Decretos n° 42.099 e n° 42.101, do Governo do Amazonas, que determinam a suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e estabelecimentos de recreação e lazer, entre os quais embarcações que realizam passeios turísticos.

De acordo com as determinações governamentais, estão suspensas as atividades de passeios turísticos com embarcações, como medida preventiva para contenção da pandemia do coronavírus (Covid-19).