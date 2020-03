Prefeito Arthur e governador Wilson Lima unem forças contra pandemia do Coronavírus no AM

Redação AM POST*

O governador do Amazonas, Wilson Lima e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, decidiram unir forçar contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que já tem 11 casos confirmados na capital amazonense. Os dois assinalaram parceria pela causa na tarde deste sábado (21) por meio das redes sociais.

“Eu entendo que essa crise está acima de tudo, acima de qualquer questão pessoal, por isso, neste momento, eu entendo que trabalharmos juntos é mais útil para a vida do povo de Manaus. Eu lhe estendo as mãos e espero reciprocidade. Vamos trabalhar juntos porque temos mais chances de vencer o que está a ameaçar todos. O corona é letal, o corona deixa sequelas, o corona veio fazer muito mal para a humanidade”, disse o prefeito em vídeo postado no Instagram.

“Esse sempre foi o meu objetivo de trabalhar em conjunto. Na semana passada eu me reuni com todos os poderes, me estranhou a ausência da Prefeitura ou de qualquer representante, mas vida que segue. Isso é coisa do passado. Hoje minha política é de saúde. É política para proteger os cidadãos do Estado do Amazonas”, respondeu o governador na mesma rede social meia-hora depois da publicação de Arthur.

“Temos quatro milhões [de habitantes] no Estado que esperam as nossas respostas e nossas atitudes. Aqui na capital nós temos 2 milhões de habitantes e o senhor tem um papel fundamental nesse processo, do qual eu não abro mão da parceria com a Prefeitura de Manaus, com sua experiência e com o trabalho de toda a sua equipe. […] Vamos juntos encontrar caminhos pra que a gente possa superar essa dificuldade e essa guerra que temos pela frente. Conte sempre com meu apoio prefeito e também quero contar com o seu”, finalizou Lima.

Veja vídeos: