Prefeitura abre processo seletivo de MBA em Gestão Municipal para servidores

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), publicou o edital de inscrições para o curso de especialização MBA (Master of Business Administration, na sigla em ingês) em Gestão Municipal, destinado a servidores públicos municipais com formação em diferentes áreas. As inscrições começam nesta quinta-feira, 19/3, e vão até 29 de abril.

Os interessados devem acessar o edital e obter a ficha de inscrição pelo endereço https://mbagm.ufam.edu.br. O processo seletivo é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), responsável pela capacitação dos servidores do município.

De acordo com o secretário da Semad, Lucas Bandiera, o objetivo do curso é formar especialistas na área de gestão municipal, envolvendo, além dos aspectos administrativos e de gestão, outras áreas conexas de atuação específica do setor público.

“A prefeitura está apostando na especialização de servidores que tenham interesse em assumir posições executivas ou atualizar seus conhecimentos, visando qualificá-los para uma gestão eficiente, feita por todos”, destacou Bandiera.

Com início previsto para o primeiro semestre deste ano, o curso será ministrado por regime modular, em 18 meses, e as aulas acontecerão na Faculdade de Estudos Sociais (FES) da Ufam, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Ao total, serão 390 horas de formação.

Vagas

Serão oferecidas 35 vagas regulares para servidores efetivos; oito vagas para servidores regulares e servidores comissionados e celetistas; e duas vagas suplementares. As vagas suplementares visam atender a política de ação afirmativa para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Inscrições

As inscrições serão efetuadas presencialmente. O candidato deve entregar o formulário de inscrição disponível no endereço https://mbagm.ufam.edu.br/, devidamente preenchido, e os documentos relacionados no edital, na sede da Espi/Semad, de 9h às 12h e de 13h às 17h, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, bloco D, Flores, zona Centro-Sul.