Prefeitura altera atendimento ao público no Sine Manaus e em demais postos de empregabilidade

A Prefeitura de Manaus irá fazer alterações no funcionamento da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e dos postos do Sine Manaus, visando à proteção dos servidores e do público contra o novo coronavírus. As medidas são temporárias e podem sofrer alterações de acordo com as orientações dos órgãos de saúde, passando a valer a partir desta quinta-feira, 19/3, pelo período de 30 dias. Em caso de dúvidas, a população deve entrar em contato pelo WhatsApp 99140-0671 ou 99270-9656.



Os postos do Sine Manaus dos shoppings Phelippe Daou e Via Norte e galeria Espírito Santo estarão fechados temporariamente durante esse período para os atendimentos presenciais. Já o posto Sine Manaus da avenida Constantino Nery estará atendendo apenas segurados que apresentarem algum tipo de divergência ou pendência de dados no cadastramento on-line. O trabalhador deverá fazer uma solicitação de orientação, por meio do link: https://forms.gle/RtHipCBmUZW2qoePA



As vagas de emprego continuarão sendo divulgadas diariamente nas redes sociais da “Semtepi Manaus” e no portal da Prefeitura de Manaus, o www.manaus.am.gov.br. Os candidatos que estiverem dentro do perfil informado deverão realizar cadastramento on-line no acesso.gov.br para que a equipe do Sine Manaus consiga acessar a carta de encaminhamento e, em seguida, encaminhar currículo, com os documentos comprobatórios de escolaridade e cursos, para o e-mail [email protected]. A vaga de interesse deverá ser descrita no assunto da mensagem eletrônica. Dessa forma, os agentes do Sine Manaus entrarão em contato para explicar como será feito o processo de seleção.



Os atendimentos presenciais do Escritório do Empreendedor estarão suspensos, com atendimentos apenas telefônico nos números 3214-9836 e 3214-9548. As ações itinerantes do Escritório do Empreendedor também estarão suspensas durante o período.



Lançamento adiado



O lançamento da 6ª edição da revista de artesanato “Manauara”, em comemoração ao Dia do Artesão, que aconteceria no próximo dia 19, será remarcado para uma nova data, assim como os eventos de Economia Criativa: Feira da Mulher Artesã, que aconteceria no dia 27, na Ponta Negra, e a exposição Diversidade Ecológica, que aconteceria no dia 1º/4, no Espaço Ecam, no Manauara Shopping.



Os cursos de Qualificação Profissional e as Capacitações Empreendedoras anteriormente divulgadas serão agendados para outras datas e os selecionados serão devidamente comunicados. Novos editais de capacitações e de qualificação profissional terão o processo de inscrição on-line, bem como o encaminhamento dos documentos necessários.



Outros serviços:



– CARTEIRA DE TRABALHO – Para habilitar a carteira, basta baixar o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, disponível na Play Store (Android) e na App Store (iOS) ou acessar o site www.gov.br/trabalho e seguir as instruções;



– SEGURO-DESEMPREGO – Acessar o site www.gov.br/trabalho, lembrando que para fazer a solicitação do Seguro-Desemprego o trabalhador deve ter feito a carteira digital;



– CADASTRO – Acessar o site acesso.gov.br, para fazer a solicitação do cadastro o trabalhador deve ter feito a carteira digital;



– Outras plataformas virtuais de atendimento são o portal “Emprega Brasil” e o aplicativo para dispositivos móveis “Sine Fácil Trabalhador”.





Confira as vagas para esta quinta-feira, 19/3



1 Vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em Ciências Contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.



1 Vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função, cursos de NR-10 e NR-35.



1 Vaga – Vendedor interno com experiência em material de construção

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato realizará vendas internas.



4 Vagas – Atendente de Informações – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato realizará atendimento ao cliente, esclarecendo dúvidas e realizando tarefas administrativas.



1 Vaga – Contador Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência no setor para fazer conciliações contábeis, fechamento quinzenal e mensal, escriturações, lançamento de nota fiscal de venda e prestação de serviços. Diferencial possuir conhecimento no sistema Nasajon.



10 Vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – realizar reposição de mercadorias, abastecer prateleiras e gôndolas, manter padrão de exposição de mercadorias, organizar e armazenar produtos no estoque.



1 Vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em mecânica e em elétrica, experiência em manutenção preventiva e corretiva de autos inclusive empilhadeiras, controle de materiais, troca de peças para manutenção e ter disponibilidade de horário. Obrigatório ter CNH categoria “D” dentro do prazo de validade. Diferencial: Ter curso de Informática.



1 Vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – realizar vendas externas e visitas aos clientes. Obrigatório possuir moto própria e CNH categoria “A” dentro do prazo de validade

