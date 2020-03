Prefeitura de Manaus adota protocolo de quarentena para secretário com confirmação de Covid-19

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus informa que o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson Júnior, testou positivo para o novo coronavírus, causador da Covid-19, e que todas as medidas do protocolo de quarentena foram adotadas para os diretores de área e demais servidores públicos que tiveram contato com ele na última semana.

“Antes mesmo do resultado, o secretário já estava em isolamento, conforme recomenda a Organização Mundial de Saúde. Estamos em oração, eu, minha esposa Elisabeth Valeiko e o povo de Manaus, para que ele se recupere bem e continue somando esforços no enfrentamento dessa doença”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Antes mesmo da confirmação do caso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) já trabalhava com revezamento de suas equipes, por ser um órgão integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e seguir as orientações estabelecidas, no tocante ao licenciamento ambiental, pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e em obediência às determinações presentes no Decreto Municipal 4.798.

Entre as medidas preventivas adotadas pela Semmas, destacam-se a suspensão imediata do atendimento presencial, disponibilizando números de WhatsApp para tirar dúvidas dos usuários a respeito de processos, e o afastamento dos servidores com idade acima dos 60 anos e doentes crônicos, todos em home office, para garantir a continuidade dos serviços. Além disso, os parques municipais tiveram o funcionamento suspenso, bem como eventos programados para os meses de março e abril cancelados.

Foram suspensas também as atividades externas de vistoria e fiscalização. Os processos de licenciamento ambiental, já vistoriados e que não possuem pendências que inviabilizem a emissão da licença, serão analisados com prioridade e as renovações de licenciamento ambiental ficarão com os prazos de suas licenças automaticamente prorrogadas até a manifestação definitiva do órgão ambiental.