Prefeitura de Manaus alerta população sobre fake news do novo coronavírus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus orienta a população para que busque informações sobre o novo coronavírus unicamente nos canais oficiais de comunicação, como o portal institucional e as redes sociais do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br), do município (www.manaus.am.gov.br) ou da Secretaria Municipal de Saúde, a Semsa (www.semsa.manaus.am.gov.br). O alerta é em razão do grande número de notícias falsas que circulam em aplicativos de mensagem e em perfis sociais na internet.

“Estamos enfrentando uma ameaça à saúde pública, essa pandemia do novo coronavírus, e o momento requer o máximo de cautela com as informações a serem difundidas. Não podemos permitir que pessoas mal-intencionadas despertem pânico entre a população disseminando essas fake news. Nossos técnicos de saúde detêm o conhecimento necessário e estão dando os esclarecimentos que a população precisa, seja para se prevenir, seja para buscar o atendimento médico para o caso de suspeita de contaminação por esse vírus ou até a infecção que ele causa, a Covid-19”, ressalta o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi.

Logo após a confirmação do primeiro caso de infestação pelo novo coronavírus em Manaus, várias medidas foram anunciadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, entre elas o decreto de Situação de Emergência, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 16/3 (https://bit.ly/2Uc02ac), para facilitar as tratativas com o Ministério da Saúde, além dos decretos de suspensão temporária de licenças e autorizações municipais para a realização de eventos, além das demais ações necessárias para o enfrentamento da doença.

A orientação é para que antes de compartilhar informações referentes a atendimentos, tratamentos, medicamentos, condutas e tudo o que for relacionado ao novo coronavírus, procure fontes confiáveis e seguras. Em caso de dúvida, não compartilhe.