Prefeitura decide manter blocos e bandas no último fim de semana de pós-Carnaval em Manaus

Redação AM POST*

O Carnaval de Rua de Manaus encerra oficialmente neste fim de semana, 14 e 16/3, com cinco bandas e blocos espalhados pela cidade. A programação iniciou no dia 8/2, e desde então foram 110 bandas e blocos de rua realizados em todas as zonas da capital, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do edital nº 10/2019.

No sábado, 14/3, o Bloco Dom da Zueira dá início aos festejos, a partir das 13h, na avenida 17 de Março, bairro Santa Etelvina, zona Norte. No mesmo dia, a 8ª edição da Banda da Rua Santa Isabel promete agitar os foliões a partir das 16h, na rua Rubídio (antiga rua Santa Isabel), bairro Vila da Prata, zona Norte. Já na zona Oeste, acontecerá a 12ª edição da Banda Tira Ressaca Rosas da Noite, às 16h, na rua Atlético Paranaense, s/nº, bairro Cidade De Deus, zona Norte.

A festa continua no domingo, 15/3, com o Bloco do Mandrake 6, que promete um Carnaval com muito rock, com a participação de bandas locais como Bad Trip, Jimmy Cabana, Nuwave, Tenahz, entre outros. Os shows começam a partir das 15h, na rua José Clemente, Centro, entre as avenidas Eduardo Ribeiro e Lobo d’Almada.

Ainda à noite, também no domingo, a tradicional Banda Amigos da Onça encerra, oficialmente, a programação do Carnaval de Manaus 2020, começando a folia a partir das 19h, na rua Avalon, s/nº, entre as ruas Professor Antônio Giulesse e Professor Abílio Alencar, bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste.