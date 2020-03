Presidente da China diz que chegou a hora do país país liderar o mundo

Redação AM POST*

A abertura do Congresso do Partido Comunista foi marcada por discuso do presidente da China, Xi Jinping, que afirmou que chegou a hora do país país liderar o mundo. A declaração foi feita em meio ao protagonismo do país no combate ao novo coronavírus, inclusive auxiliando outros países contra a pandemia.

De acordo com Xi Jinping este é o início de uma nova era de um socialismo com características chinesas. O presidente provavelmente será reconduzido ao cargo para seu segundo mandato, e afirmou querer um país ainda mais forte no plano internacional neste próximo período.

Em seu discurso, ele abordou também conquistas sobre seu primeiro mandato e deu previsões para o próximo período – a nova era Xi – dando continuidade, por exemplo, à abertura econômica.

O líder chinês prometeu reforçar o plano de combate à corrupção, uma marca de seu governo, além de concluir o combate à desigualdade. Abordou também a importância do investimento em tecnologia.

Veja vídeo: