Presidente dos rodoviários cancela pré-candidatura à Prefeitura de Iranduba após ser preso suspeito de matar jovem

Redação AM POST*

O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Givancir Oliveira, se entregou à polícia nesta segunda-feira (2) na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, suspeito pela autoria da morte de Bruno de Freitas Guimarães e da tentativa de homicídio da prima dele identificada como “Tchelsy”, ocorrido no último sábado (29), naquele município, distante a 29 quilômetros de Manaus.

O advogado, Sylvio Costa, que assumiu a defesa de Givancir afirmou que seu cliente decidiu cancelar a candidatura à Prefeitura de Iranduba na eleição deste ano para se dedicar a provar sua inocência.

“Ele vai cancelar a candidatura para se dedicar única e exclusivamente para provar sua inocência. Ele veio até a delegacia por livre e espontânea vontade, justamente para esclarecer todos os fatos”, disse o advogado de Givancir em frente à delegacia de Iranduba.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) acatou o pedido de prisão temporária de Givancir Oliveira por um período de 30 dias. Após ser preso ele foi transferido para Manaus para resguardar a sua integridade. A denúncia contra o presidente dos rodoviários partiu de familiares das vítimas.