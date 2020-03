Preta Gil revela que está com coronavírus

Redação AM POST*

A cantora Preta Gil contou aos fãs neste sábado (14) que está em isolamento domiciliar após teste ter dado positivo para coronavírus.

“Acordei com muita dor de cabeça, calafrio, dor no corpo, uma ligeira dor de garganta”, disse a artista, em vídeos publicados no Instagram.

“A partir do momento em que fiz o exame, já me coloquei em isolamento e permanecerei assim por mais quantos dias os meus médicos disserem que tenho que ficar.”

Ela é mais uma na lista de famosos que revelaram o diagnostico de Covid-19. Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson, o jogador de basquete francês Rudy Gobert, o cantor Di Ferrero e a influenciadora Gabriela Pugliesi também contraíram o vírus.