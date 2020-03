Primeira-dama do Estado participa de campanha de doação de sangue na sede do Governo do Amazonas

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), levou o “Vampirão”, a unidade móvel de coleta de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), para que os servidores da sede do Governo pudessem participar da campanha de doação de sangue promovida pela Fundação.

A primeira-dama do Estado, Taina Lima, esteve presente no evento e destacou a importância da doação. “Esse ato é muito importante, pois envolve vidas. Com a nossa doação, podemos salvar até quatro vidas. Nós queremos firmar a parceria com o Hemoam para realizar essa ação com os servidores públicos duas vezes ao ano”.

Doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos contribuíram para o estoque da Fundação Hemoam. Mais de 80 pessoas fizeram avaliação e mais 60 bolsas de sangue foram coletadas, segundo a coordenadora da unidade móvel, Eleonora de Alencar Alves. Ela destacou que foi uma manhã de sucesso.

Pré-requisitos

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h às 18h, na sede do Hemoam, na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, centro-sul da capital, ou na unidade de coleta da Maternidade Ana Braga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30, na avenida Cosme Ferreira, s/nº, bairro São José, zona leste.

FPS

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentaçao que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.