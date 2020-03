Príncipe Charles, de 71 anos, testa positivo para o novo Coronavírus

Principal herdeiro da coroa britânica, o príncipe Charles, de 71 anos, foi diagnosticado com coronavírus. A informação foi dada através de um comunicado publicado pela Casa de Clarence, residência oficial do príncipe.

Apesar dos sintomas leves, Charles mantém sua rotina e segue trabalhando de casa nos últimos dias. Já a mulher do príncipe, Camilla, não apresenta sintomas. A duquesa de Cornuália tem 72 anos e está isolada com o marido na residência que o casal possui na Escócia.

Fontes da realeza britânica afirmam que o príncipe esteve com a rainha Elizabeth II, de 93 anos, no dia 12 de março. Ela e o marido, o príncipe Philip, estão reclusos no castelo de Windsor depois que um funcionário da realeza foi diagnosticado com a Covid-19.

De acordo com o comunicado, não é possível saber como Charles contraiu a doença dado os vários compromissos que ele teve nas últimas semanas.