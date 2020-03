Procon Manaus divulga ranking das empresas mais reclamadas em 2019

Redação AM POST

O ranking das dez empresas mais reclamadas pelos consumidores em 2019 na capital amazonense apontou a concessionária Amazonas Energia em primeiro lugar com 45% das queixas. O balanço foi apresentado nesta terça-feira, 3/3, pela Prefeitura de Manaus, na sede da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec). Os dados são referentes às reclamações, que são processos administrativos, abertos no órgão.

Somente no ano passado, foram realizadas 2.139 audiências pelo Procon Manaus. A lista de reclamadas traz, em segundo lugar, com 24%, a concessionária Águas de Manaus; em terceiro, com 6% das reclamações, está a empresa de telefonia e serviços de internet NET / Claro; em quarto, com 6% está a OI / Telemar; em quinto lugar, com 5% de reclamações de consumidores está a empresa Bemol; em sexto, com 4%, a Vivo; sétimo lugar, com 3% de reclamações para a instituição Uninorte; em oitavo lugar, com 3% está a empresa Motorola; em nono, com 3% de reclamações, a multinacional Carrefour e a décima posição do ranking, com 3% dos processos, está o banco Bradesco.

De acordo com o secretário da Semdec, Rodrigo Guedes, a divulgação do ranking é uma determinação do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 44, e do Decreto Federal 2.181/97, que regulamenta o CDC e dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), onde determina que os cadastros de reclamações fundamentadas contra empresas constituam instrumento essencial de defesa e orientação aos consumidores.

“O decreto completa o Código de Defesa do Consumidor onde devemos providenciar a divulgação periódica dos cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores. Nosso objetivo é estimular com que o consumidor tenha acesso à informação na hora da contratação de serviços ou produtos destas empresas. Além disso, ao divulgar os dados, queremos motivar as empresas a melhorar seus serviços para que saiam deste ranking ‘negativo’ e melhore suas posições. Esta é, inclusive, uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto em que atuemos no cumprimento e na transparência da lei para tenhamos um mercado de consumo em Manaus onde todos ganham, consumidor e empresas”, declarou Guedes.

O ano de 2019 marca ainda um recorde de procura pelo órgão com 3.991 atendimentos realizados, destes, 2.139 resultaram em audiências de conciliação com acordos entre consumidor e empresas. Um total de 243% de aumento em relação ao ano de 2018. As audiências representam ainda 63% das atividades do Procon.

“Isto representa maior confiança do cidadão manauara nos serviços prestados pelo órgão e o comprometimento do Procon Manaus no que se refere aos direitos do consumidor, que somos todos nós”, ressaltou Rodrigo Guedes.

Segundo a gerente de conciliação da Semdec, Ana Lins, as audiências levam em torno de 30 a 40 dias para serem realizadas. “O consumidor vem até nossa sede, abre uma reclamação e já sai daqui com a audiência marcada. Importante salientar que temos uma parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas, através do 2º Juizado Especial Cível, o que dá celeridade aos processos caso os processos não sejam resolvidos na Semdec”, finalizou a gerente.

Ranking

Com base nos processos abertos por consumidores na secretaria, o ranking das empresas mais reclamadas soma 840 processos, fora as outras reclamações registradas no órgão, conforme os dados abaixo.

1º – Amazonas Energia – 382 (45%)

2º – Águas de Manaus – 200 (24%)

3º – Net / Claro – 51 (6%)

4º – Oi / Telemar – 40 (5%)

5º – Bemol – 39 (5%)

6º – Vivo –36 (4%)

7º – Uninorte – 25 (3%)

8º – Motorola – 25 (3%)

9º – Carrefour – 21 (3%)

10º – Bradesco – 21 (3%)