Professor é preso por oferecer a própria filha para atos sexuais em troca de dinheiro

Redação AM POST*

Um professor acusado de oferecer a própria filha para atos sexuais em troca de dinheiro pelo WhatsApp, foi preso alvo de operação de combate à pornografia infantil e estupro de vulnerável na cidade de Assis (SP). A informação é do G1.

De acordo com boletim de ocorrência registrado por um homem, a menina lhe foi oferecida por uma suposta mulher que conheceu em um site de relacionamento e perguntou se ele tinha atração sexual por crianças além de propor lhe enviar fotos íntimas da garota. Segundo investigação a mulher na verdade era o próprio professor e a linha telefônica estava com dados falsos de uma outra docente.

O celular do professor, foi apreendido durante a operação, foram encontradas conversas em que ele oferecia a própria filha, além de fotos e vídeos com pornografia infantil. Segundo a delegada Adriana Pavarina, o homem disse em depoimento que cometeu o crime porque tinha uma fantasia sexual. Ele garantiu, no entanto, que nenhum ato foi concretizado.

A Secretaria Municipal de Educação de Assis, disse por meio de nota que o acusado ocupa cargo administrativo na pasta e que a acusação contra ele ocorre fora do serviço público. Já a Secretaria Estadual da Educação, por meio da Diretoria Regional de Ensino, disse em nota que uma apuração preliminar foi aberta, e se comprovada, serão aplicadas as penalidades pertinentes.