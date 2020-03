Proposta de aplicativo ‘VigiAedes’ da FVS-AM é selecionada para programa internacional

Redação AM POST

A proposta de aplicativo “VigiAedes”, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foi selecionada para o programa Oceanlab#2, referente a tecnologias digitais aplicadas ao Ensino em Saúde, da empresa Samsung. O “VigiAedes” é um dos dez projetos aprovados no programa de capacitação da Oceanlab#2, que tem duração de três meses. No total, foram 33 propostas submetidas no Amazonas.

O projeto da FVS selecionado visa monitorar, em tempo real, as ações estaduais de combate ao Aedes aegypti que são realizadas pelo Programa de Brigadas contra o mosquito, presente em cerca de 500 instituições do Amazonas. O resultado da seleção foi divulgado na última quinta-feira (26/03).

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, esclarece que, por meio do aplicativo que será desenvolvido, o Programa de Brigadas contra o Aedes aegypti poderá, de forma otimizada, acompanhar e monitorar as ações das equipes municipais do Amazonas em tempo real.

“A ferramenta também trará a oportunidade de consolidar as informações do programa de forma que possibilite a ampliação da iniciativa para mais órgãos, sejam eles públicos e privados”, avaliou a diretora.

Para o diretor técnico da FVS-AM, Cristiano Fernandes, o aplicativo vai contribuir para o monitoramento e busca da redução dos indicadores de casos de dengue no Estado. “O Amazonas é uma área endêmica para o mosquito, e a ferramenta será útil para dar suporte às ações que já fazemos para redução do risco de proliferação do Aedes aegypti nas instituições”, afirmou.

O chefe de Departamento de Vigilância Ambiental da FVS-AM (DVA-FVS), Elder Figueira, apontou que, quando finalizado, o aplicativo “VigiAedes” poderá permitir alertar brigadistas das áreas de maior risco para a epidemia e o registro de possíveis suspeitos de dengue, chikungunya e zika, doenças transmitidas pelo mosquito; visando a ações de vigilância e atenção ao paciente.

“O aplicativo vai reunir as estratégias já existentes de forma atualizada, de forma que seja possível obter, em tempo real, onde há maior quantidade de focos de dengue, por exemplo”, detalhou Elder.

Brigadas contra o Aedes – O Programa de Brigadas contra o Aedes foi instituído pelo Decreto Estadual nº 36.640/2016 para o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Trata-se de um grupo de pessoas de instituições formadas para realizar o controle e a eliminação de focos do mosquito, além de educação e mobilização social.

As equipes realizam inspeções semanais utilizando o checklist “10 minutos” com envio de relatórios mensais à área técnica da FVS-AM e de secretarias municipais de saúde do estado.

Oceanlab#2 – O Ocean é uma iniciativa mundial da Samsung, trazida ao Brasil, para incentivar o desenvolvimento de soluções em tecnologia móvel, utilizando plataformas e ferramentas da Samsung. O Ocean oferece gratuitamente as capacitações técnicas.

Casos das doenças – O Boletim Epidemiológico da FVS-AM sobre Arboviroses, doenças transmitidas pelo mosquito, aponta para 4.000 casos notificados de dengue no Amazonas até março de 2020. Os municípios com maior número de notificações são: Manaus (668), São Gabriel da Cachoeira (608), Guajará (497), Humaitá (423), Benjamin Constant (461), Jutaí (358), Carauari (268), Eirunepé (235), Tabatinga (61) e Tefé (42).

Em relação à zika, até o momento, o Amazonas tem 31 casos notificados sendo 23 em Manaus, cinco em São Gabriel da Cachoeira, e três em Novo Airão.

Já para os casos de chikungunya, o Boletim Epidemiológico da FVS-AM sobre Arboviroses apontou para 35 casos até março deste ano, em Manaus (13), Presidente Figueiredo (9), Parintins (7) e Borba (3).