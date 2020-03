PSL de Delegado Pablo realiza treinamento para mulheres e pré-candidatos em Manaus

Redação AM POST*

Na noite da última sexta-feira (06/03), o Partido Social Liberal no Amazonas – PSL/AM realizou mais uma etapa do Workshop Mulheres na Política, evento idealizado pelo partido no AM para promover a importância da participação das mulheres nas eleições 2020.

Segundo o Deputado Delegado Pablo, presidente da sigla no Amazonas, o workshop é itinerante e percorrerá os principais municípios do estado.

“Nosso objetivo é simples: conscientizar as mulheres de que sua participação no processo político e eleitoral é de fundamental importância para o desenvolvimento do país do próprio Amazonas e, para atender este objetivo, os treinamentos serão extendido também pelo interior”, explicou o deputado.

Na oportunidade foi realizado um treinamento para pré-candidatos que teve como tema o panorama político 2020, novas regras e legislação atualizada.