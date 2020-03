Quadrilha é presa após assaltar pizzaria na zona Centro-Oeste de Manaus

Redação AM POST

Suspeitos de cometerem assalto a clientes de uma pizzaria localizada no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital, quatro homens foram detidos na madrugada desta quinta-feira (05/03) por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Força Tática e 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com eles os policiais apreenderam um revólver Taurus de calibre 38 e numeração 582223; seis munições de calibre 38, sendo duas deflagradas, e quatro percutidas, mas não deflagradas; cinco aparelhos celulares; e um veículo Fiat Palio de placas NOW-7884.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 0h30, durante patrulhamento, receberam denúncia via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), informando que infratores tinham acabado de efetuar um roubo em uma pizzaria no Redenção, e que os suspeitos estavam em um veículo Fiat Palio de cor azul. No momento da fuga, um cliente não identificado, que estava armado, efetuou disparos de arma de fogo contra os infratores.

Imediatamente as equipes iniciaram as buscas, sendo realizado um cerco na área por policiais da 17ª Cicom, Força Tática e Rocam, que logo visualizaram o veículo suspeito na estrada do Tarumã, quase na saída para avenida Torquato Tapajós. Foi feita aproximação e abordagem e, durante revista pessoal e no interior do veículo, os policiais encontraram a arma e todo o material apreendido.

Na ocasião da abordagem, os policiais constataram que dois dos suspeitos tinham sido alvejados por disparos de arma de fogo. Eles foram socorridos e conduzidos ao Hospital Delphina Aziz para atendimento médico, onde permanecem custodiados. Os outros dois suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.