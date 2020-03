Redação AM POST

Ônibus da linha 640, teve toda a renda roubada por assaltantes na noite dessa terça-feira (3), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme passageiros, quatro homens entraram no coletivo e durante o trajeto, um dos integrantes do quarteto anunciou o assalto. Na ação, os criminosos armados com faca, foram agressivos e ameaçaram as vítimas.

Os suspeitos levaram toda a renda do ônibus e os pertences das vítimas. Após a limpa, eles fugiram por uma área de mata.