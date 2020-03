“Quem ataca Bolsonaro tem que vir com a solução”, diz Antônia Fontenelle

A atriz e apresentadora Antonia Fontenelle defendeu o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus. Em entrevista ao colunista Leo Dias, Fontenelle reforçou seu apoio ao chefe do Executivo e disse que não se arrepende de seu voto.

– Não estão deixando o cara trabalhar, isso é lamentável. Essas pessoas que atacam o Bolsonaro precisam achar uma solução. Para a gente apontar um problema, a gente tem que vir também com a solução. As pessoas podem achar que eu estou louca, podem me xingar, só vai ser um a mais, entendeu?

Bastante engajada, ela não descarta a possibilidade de tentar uma futura carreira na política, mas hoje esse não é seu objetivo. Antonia também deu sua opinião sobre a política feita no Rio de Janeiro.

– O Rio de Janeiro não tem conserto porque tem uma política feita por gente bandida e eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para a vida dos meus filhos. Eu quero um dia ir para Brasília se eu decidir.