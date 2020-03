Reitor suspende atividades por 15 dias na Ufam por causa de pandemia do coronavírus em Manaus

Redação AM POST*

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) anunciou na noite desta sexta-feira (13) a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas por 15 dias – de 16 a 30 de março, devido pandemia do coronavírus e da confirmação do primeiro caso da doença em Manaus.

A instituição por meio de seu reitor, Sylvio Puga, afirmou que, nos próximos dias, as pró-reitorias de Ensino de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação vão informar os procedimentos para as atividades que seja inadiáveis.

“A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas orientará com relação às atividades administrativas. Os serviços essenciais serão mantidos”, informou a Ufam por meio de comunicado nas redes sociais.

Após o dia 30 de março, a Universidade informou que a suspensão será reavaliada.