Repórter do Alerta Nacional abraça mãe de criança estuprada e morta por transexual mostrada em reportagem do Fantástico

Redação AM POST

O apresentador da TV A Crítica, Sikera Júnior, iniciou nesta segunda-feira (9) no programa Alerta Nacional uma série de reportagens sobre o outro lado da história da transexual, Suzy de Oliveira, exibida no último domingo (1º) em reportagem do Fantástico, que não revelou que ela foi presa por matar e estuprar uma criança de 9 anos em 2010.

O repórter do Alerta Nacional, Edie Polo, foi até a casa da mãe da vítima da detenta e a abraçou fazendo contraponto a reportagem do Fantástico que apenas mostrou que há oito anos, Suzy, não recebe visitas de familiares e foi abraçada pelo médico Drauzio Varella.

Após repercussão da matéria a transexual recebeu na cadeia muitas cartas e uma vaquinha foi criada na internet pela advogada Camila Ribeiro, com o objetivo de ajuda-la, chegando a render quase de R$ 9 mil, até o momento.

“Eu fiquei extremamente chocado quando eu cheguei lá e conversei com essa senhora porque 10 anos depois ela ainda sofre demais com as consequências desse crime bárbaro. Hoje o menino, Fábio dos Santos, estaria com 19 anos e poderia ajudar nas despesas da casa. Ela (mãe da vítima) é uma empregada doméstica que tem muita dificuldade de arrumar emprego até hoje e ainda é relacionada com o crime e vinha, segundo ela mesma, tirar esse estigma quando essa reportagem do Fantástico acabou trazendo todas essas dores de volta porque ela me disse que nunca ninguém foi lá dar um prato de comida a ela, que já teve muitas dificuldades nesse período”, relatou Edie Polo ao ser chamado ao vivo por Sikera Júnior para falar sobre o caso.

“Ela ficou espantada não acreditava que realmente pudesse voltar essa história com esse drama, da maneira como foi, as pessoas enaltecendo, o bandido, no caso um assassino frio e calculista”, completou.

Edie Polo também falou sobre outros crimes cometidos por Suzy de Oliveira, batizada no nascimento como Rafael Tadeu de Oliveira Santos. “Ele foi condenado a 36 anos e 8 meses de prisão, teve essa sentença confirmada em segunda instancia em 2014, transito julgado e agora pasmem no processo ele tem outros dois crimes que ele está respondendo que é um abuso sexual contra uma criança de três anos aqui em São Paulo e uma criança de cinco anos que é sobrinho dele. Pra você ter uma ideia que é um psicopata realmente um louco que deveria estar preso eternamente”, declarou o repórter revoltado.

Veja trecho da reportagem: