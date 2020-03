Republicanos anuncia 15 pré-candidatos às prefeituras do Amazonas

Redação AM POST*

O presidente estadual do Republicanos no Amazonas, deputado federal Silas Câmara, anunciou, no fim de semana, que o partido já prepara seus pré-candidatos para a disputa eleitoral. Silas afirma que o Republicanos terá candidatos à Câmara em todos os 62 municípios amazonenses e disputará a prefeitura em mais de 15 deles, incluindo Manaus.

Silas destacou que o partido terá um resultado satisfatório e robusto no Estado, “Acredito que seremos um grupo forte, unido e muito participativo, iremos eleger diversos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras em todos os municípios do Estado. Também não descarto minha pré-candidatura à prefeitura de Manaus”, afirmou.

O parlamentar salientou a importância da participação popular no processo eleitoral, “A construção democrática do Brasil que sonhamos depende da participação de cada um de nós. Nesse sentido, convido você a se filiar ao Republicanos, a fim de construir conosco políticas públicas que visem ao desenvolvimento da Nação e do nosso Amazonas”, disse Silas. No próximo dia 10 de março, ocorrerá um evento de filiação na sede estadual dos Republicanos10, situado na Avenida: Theomário Pinto da Costa, 1010 bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.