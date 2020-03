Riachuelo suspende funcionamento de todas as lojas por tempo indeterminado

Folhapress

A Riachuelo irá fechar todas as lojas físicas por tempo indeterminado a partir de sábado, 21. A decisão, segundo a companhia, vem em razão do atual cenário de pandemia mundial do coronavírus.

“O e-commerce da marca seguirá funcionando e os colaboradores das áreas administrativas e de suporte continuarão trabalhando de forma remota. O Grupo Guararapes continuará atento e deliberando a respeito das medidas necessárias visto o atual cenário”, afirmou o grupo em nota.

A medida, segundo a empresa informou em comunicado ao mercado, foi decidida em reunião de executivos e vem em linha com as recomendações das autoridades de saúde nacionais e internacionais.

Na quinta-feira, 19, uma medida semelhante já havia sido anunciada pelas Lojas Renner, que decidiu fechar todas as lojas físicas no Brasil, Argentina e Uruguai, incluindo as marcas Camicado, Youcom e Ashua.

O Burger King, o McDonald’s e o Popeyes também anunciaram recentemente que atenderão apenas via delivery, drive-thru e pedidos para viagem.

Ao longo da semana, alguns governos municipais e estaduais também anunciaram decretos de fechamento do comércio como forma de prevenir o contágio pelo novo vírus: foi o caso de São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo.