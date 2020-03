Sargento da PM é morto com três tiros enquanto fazia segurança de secretário

Redação AM POST*

Um policial militar que fazia a segurança do secretário de Governo do Rio de Janeiro, Cleito Rodrigues, foi assassinado no último sábado (21), enquanto o carro em que eles estavam passava pelo bairro Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, conforme informações são do jornal O Globo.

Um grupo de seis homens teria saído de um Gol branco e abordado o Toyota preto onde estavam as vítimas, conforme relataram testemunhas ao jornal.

O sargento da PM foi baleado com três tiros ao tentar impedir a ação criminosa. Os autores do disparos fugiram. O secretário do governador Wilson Witzel (PSC-RJ) e a mulher não foram feridos.

O caso está sendo apurado pela 9ª Delegacia da Polícia Civil e a Delegacia de Homicídios da cidade. A hipótese preliminar é que seja uma tentativa de assalto.