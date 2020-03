Seap anuncia suspensão de visitas a presídios por 15 dias

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) determinou na noite desta sexta-feira (13/03) a suspensão de visitas em todas as unidades prisionais do Amazonas. A medida faz parte do protocolo de ações preventivas ao coronavírus (Covid-19) deliberado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e do Conselho Nacional de Secretários de Estado e Justiça (Consej).

Diante da confirmação do primeiro caso da doença no Estado, a entrada de visitantes externos (familiares, advogados e defensores públicos) ficará suspensa no período de 14 a 31 de março em todos os estabelecimentos penitenciários da capital e do interior.

“Os ambientes prisionais apresentam grande concentração de pessoas nos finais de semana, tornando os internos os vulneráveis ao contágio. Trata-se de uma medida para resguardar a saúde de todos”, afirmou o titular da Seap, coronel Vinícius Almeida.