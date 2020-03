Secretaria de Educação convoca mais 287 aprovados em processo seletivo para o interior

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convoca 287 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS 2019/2020) nas modalidades de Ensino Regular, Educação Especial e Presencial com Mediação Tecnológica para atuação no interior do Amazonas. A lista de selecionados pode ser acessada no site da secretaria e pelo link: http://bit.ly/3ajXOvF.

Os aprovados devem comparecer na segunda e terça-feira, dias 2 e 3 março, nas Coordenadorias Regionais de Educação do município que está homologado. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas de sexta-feira (28/02).

Ao todo, a pasta ofertou 2.868 vagas e obteve 32.857 profissionais inscritos. Deste número, 14.475 procuraram as vagas disponíveis na capital, e 18.382, no interior do Estado. Entre as modalidades ofertadas, as mais solicitadas pelos profissionais foram Ciclo e Mediação Tecnológica.

Documentação – No dia de apresentação, os professores deverão ter em mãos os seguintes documentos (original e cópia): Registro Geral (RG), CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral (última eleição 1º e 2º turno), Certificado Militar (para homens), Comprovante de PIS/Pasep (extrato ou CTPS), Comprovante de Residência (água ou telefone), documentos exigidos como requisito básico discriminados no item 2.1 do edital, extrato de conta corrente (somente Bradesco) e duas fotos 3×4.

O candidato convocado, ao entregar os documentos solicitados, será encaminhado à Junta Médica do Estado (JMPE) para a expedição do laudo médico.