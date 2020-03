Bolsonaro é monitorado após contraprova confirmar coronavírus em chefe da Secom

O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, foi contaminado com o novo coronavírus, informou a Secretaria de Comunicação (Secom) em comunicado nesta quinta-feira, 12.

Segundo a nota, o secretário está “cumprindo todas as recomendações médicas, em quarentena domiciliar, e só retornará ao seu trabalho quando não houver risco de transmissão da doença”.

De acordo com a Secom, o governo brasileiro já comunicou autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento para que adotem as medidas cautelares necessárias.

Wajngarten, que teve a contaminação confirmada em contraprova, acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos nesta semana e esteve com o presidente norte-americano, Donald Trump, que disse não estar preocupado.

“O Serviço Médico da Presidência da República adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do Presidente da República e de toda comitiva presidencial que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto”, acrescentou a Secom em nota.

Mais cedo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tinha dito que o presidente seria monitorado se o teste para coronavírus realizado pelo secretário de Comunicação desse positivo. A pasta afirmou, no entanto, que não irá se pronunciar sobre o caso do chefe da Secom.

Entre o final da tarde e o início da noite da quarta-feira, 11, o grupo que viajou para os EUA passou a receber ligações do gabinete da Presidência pedindo que, diante de qualquer sintoma, fizesse o comunicado imediatamente e procurasse um hospital militar em Brasília para fazer os exames. Bolsonaro completa 65 anos no dia 21.