Secretário nacional de Segurança Pública confirma presença em Encontro de Inteligência Policial no AM

Redação AM POST*

O secretário nacional de Segurança Pública (Senasp), general Guilherme Theophilo, confirmou presença no I Encontro Sul-Americano das Agências de Inteligência Policial de Fronteira, que ocorrerá entre os dias 7 e 9 de abril, em Manaus. Realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), o evento ocorrerá no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, com a presença de autoridades e especialistas em segurança pública de diversos países.

A programação contará com conferências, palestras, venda de produtos, uma câmara temática, um seminário. A programação preliminar do evento está disponível na página da SSP na internet, no endereço www.ssp.am.gov.br.

O painel mediado por Theophilo será realizado no dia 9 de abril, a partir das 8h. A discussão vai reunir um representante de cada país sul-americano e dos Estados Unidos. O representante brasileiro será o secretário de Operações Integradas (Seopi), Rosalvo Ferreira. A mesa discutirá o protocolo para a criação, integração e compartilhamento de um banco de dados para as agências de inteligência policial.

O I Encontro Sul-Americano das Agências de Inteligência Policial de Fronteira será realizado pela SSP-AM e tem como objetivo discutir as experiências e as estratégias de combate ao crime nas regiões de fronteira. Além disso, o evento visa incentivar cooperações internacionais para o combate aos crimes transnacionais.

Além dos secretários, o evento contará a presença de integrantes de agências brasileiras e estrangeiras, como o FBI (Agência Federal de Investigação, em português), dos Estados Unidos. Já confirmaram presença autoridades e especialistas de países como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru e Suriname, além das Guianas Francesa e Inglesa. O evento será restrito aos agentes de segurança pública, com inscrições limitadas.

O Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques fica localizado na avenida Constantino Nery, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.