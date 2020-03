Seduc-AM convoca 302 professores aprovados em processo seletivo para atuação no interior do Amazonas

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou, nesta quinta-feira (12/03), 302 aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação emergencial e temporária de professores para a rede estadual. A chamada engloba candidatos selecionados nas modalidades Ensino Regular e Educação Especial para atuação no interior do estado.

Os aprovados começam a se apresentar nesta sexta-feira (13/03), conforme o cronograma disponível no endereço eletrônico https://bit.ly/38F7VtQ. A convocação será publicada no Diário Oficial com a data desta quinta-feira.

O PSS foi lançado em dezembro de 2019, com o objetivo de ocupar as vagas que não foram preenchidas pelo concurso público de 2018 e substituir as contratações temporárias do PSS 2016. Além disso, com o Processo, a secretaria deverá formar um cadastro reserva para que sejam chamados profissionais conforme necessidade.

Ao todo, a pasta obteve mais de 35 mil inscritos para 2.868 vagas ofertadas, no interior e na capital. Deste número, 14.475 procuraram as vagas disponíveis em Manaus e 18.382, no interior. Entre as modalidades ofertadas, as mais buscadas pelos candidatos foram Ciclo e Mediação Tecnológica.