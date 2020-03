Seduc-AM divulga aprovados no PSS Indígena para Atalaia do Norte e Tabatinga

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou, nesta quarta-feira (11/03), a homologação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) Indígena para contratação temporária e emergencial de professores para a rede estadual, nos municípios de Atalaia do Norte e Tabatinga.

A lista completa dos aprovados pode ser acessada pelo link: http://bit.ly/2x8F4RC. A homologação será publicada no Diário Oficial com a data de terça-feira (10/03).

O edital, disponibilizado em janeiro deste ano, contempla vagas para os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Jutaí, Manicoré, Maués, Nhamundá, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé e Uarini. Ao todo, a pasta registrou 1.849 inscritos na seleção.

O PSS Indígena visa contratar docentes que possuam, além dos conhecimentos acadêmicos, noções tradicionais sobre a cultura dos povos indígenas.