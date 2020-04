Seduc-AM terá programação ao vivo para sanar dúvidas de professores no regime especial de aulas

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto irá transmitir, nesta quarta-feira (1º/04), a partir das 10h, a roda de conversa “Sala do Professor”, com foco na orientação dos profissionais do magistério para o regime especial de aulas não presenciais. Promovida por meio do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan) e do Centro de Mídias da Educação do Amazonas (Cemeam), a atividade contempla, ainda, a equipe pedagógica e pais/responsáveis de alunos da rede pública de ensino.

A iniciativa terá duração de 40 minutos e será transmitida ao vivo pela TV Encontro das Águas nos três canais abertos (2.2, 2.3 e 2.4) para o projeto “Aula em Casa”, que está na sua segunda semana de atividades.

“Nosso foco agora é conversar com toda a equipe, esclarecer como pode ser a participação e como podemos melhorar o projeto daqui pra frente. Temos em prática uma solução emergencial que está sendo construída coletivamente”, destacou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.

Interação

O público poderá mandar perguntas e interagir com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação por meio do Facebook, YouTube e aplicativo “Mano”, o mesmo que está sendo utilizado por estudantes no regime especial de aulas não presenciais. Na estreia da roda de conversa, o foco da discussão serão os alunos dos ensinos Fundamental 2 (6º ao 9º ano) e Médio.

Em outros episódios, serão debatidos questões relacionadas ao Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano) e à Educação Infantil, com a participação de autoridades da Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus). A ideia é que no próximo programa a roda de conversa passe a se chamar “Diálogos Formativos”, tornando-se uma atração semanal.

Tutoriais

Além da roda de conversa, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto está produzindo, também junto ao Cepan, tutoriais práticos de uso das tecnologias digitais na Educação. Os vídeos terão cerca de 20 minutos de duração e serão exibidos, sempre, nos intervalos da programação do “Aula em Casa”.

“Sei que muitos estão nos acompanhando pelos canais da TV Encontro das Águas, no YouTube, aplicativo ‘Mano’ e com acesso a todos os materiais pela plataforma Saber+. Nós também estamos atentos e pensando nos novos recursos que surgem a partir desse momento em que vivemos. Queremos conversar com o docente da rede pública de ensino do Amazonas e a equipe pedagógica da escola para refletir, dialogar, compartilhar boas experiências de aprendizagem e de uso das tecnologias digitais na Educação”, afirmou a diretora do Cepan, Ana Lucena.