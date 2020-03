Sertanejo Zé Neto diz que é chantageado há três anos com vídeo íntimo

Redação AM POST*

O cantor, Zé Neto, parceiro do sertanejo Cristiano, revelou que está sofrendo chantagem há três anos sobre um suposto vídeo íntimo gravado clandestinamente dele e de sua esposa a influenciadora Natália Toscano.

As informações foram confirmadas pela assessoria da dupla que também revelou que as ameaças de exposição da intimidade do cantor são para conseguir dinheiro dele e o chantagista já conseguiu pagamento no passado.

“Eu e minha esposa tivemos nossa privacidade invadida, faço aqui uma ‘mea culpa’ por ter cedido à chantagem, mas fiz isso com a mais sincera intenção de preservar minha esposa, na época grávida de nosso primeiro filho”, afirma Zé Neto.

“Infelizmente, os esforços empreendidos na ocasião não foram suficientes e, há menos de um mês, o autor do vídeo retomou as ameaças, talvez aproveitando-se do momento da segunda gestação”, diz a nota.

A equipe do sertanejo afirmou que um boletim de ocorrência foi registrado e que as últimas ameaças partem para o lado de interesse da mídia. Sobre a suposta pessoa que faz as ameaças, a assessoria não confirmou quem é.

“Tenho certeza que nenhum veículo de comunicação, por ética e respeito, jamais publicaria estas imagens. Por isso, achei que seria o momento de dar um basta”, afirma o cantor na nota.