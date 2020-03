Sobe para 140 o número de casos confirmados de coronavírus no Amazonas

Redação AM POST

O Amazonas registrou neste domingo (29/03) 140 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Em Manaus, são 131 casos e no interior nove distribuídos entre Manacapuru (2), Boca do Acre (1), Santo Antônio do Içá (1) e Parintins (2), Itacoatiara (2) e Anori (1).

O Estado passou a se enquadrar na definição de transmissão comunitária, quando as equipes de vigilância não conseguem mais mapear a cadeia de infecção, não sabendo quem foi o paciente responsável pela contaminação dos demais.

Ao todo, 21 pacientes internados,, sendo 10 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros 117 estão em isolamento domiciliar e um veio a óbito. Estão sob investigação 160 casos.

As informações e ações de combate ao novo coronavírus no Amazonas foram divulgadas neste domingo, durante coletiva de imprensa on-line concedida pelo Secretário de Estado da Saúde Rodrigo Tobias, e pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto.